Buonfiglio allo scoperto: "Valuto la candidatura alla presidenza del Coni"

"Io sono un grande fan di Giovanni Malagò e se gli dessero la possibilità di fare un nuovo mandato stravincerebbe. Detto questo i segnali non sono buoni e questa mattina gli ho detto che è il momento di muoversi per evitare confusione: sto valutando di candidarmi alla presidenza del Coni". Al telefono con l'ANSA, Luciano Buonfiglio, n.1 della federcanoa, esce allo scoperto ed è il primo a farsi avanti nella corsa alla candidatura per il Foro Italico. Le elezioni sono previste il 26 giugno, con le attuali regole il presidente Giovanni Malagò non sarebbe ricandidabile.