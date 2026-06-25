Basket: primo colpo per Milano, arriva il campione d'Europa Alec Peters

"Nel futuro dell'Olimpia vedo grandi cose", le sue prime parole in biancorosso

25 Giu 2026 - 12:48
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L'Ea7 Milano batte il primo colpo sul mercato. Dopo aver vinto Supercoppa, Coppa Italia e scudetto, l'Olimpia strappa Alec Peters all'Olympiacos, fresco campione d'Europa e di Grecia. Nel roster di coach Poeta, Peters prenderà il posto da ala forte di Zach LeDay, destinato al Partizan.
"È una sensazione eccezionale unirmi a un club come l'Olimpia Milano - dichiara l'americano, 31 anni, al sito del club -. Non è solo una questione di nome ma anche delle persone che all'interno della società stanno costruendo un gruppo del quale io e la mia famiglia siamo entusiasti di diventare parte. Arriverò a Milano pronto per fissare standard di lavoro duro, continuità e forza mentale. Mi auguro che i nostri tifosi comprendano che daremo tutto sul campo perché io so che loro ci daranno quello che serve. Nel futuro dell'Olimpia vedo grandi cose per cui sono grato al club di avermi voluto a condividerle". Peters è un tiratore eccellente (nel 2023/24 è stato primo in Eurolega da tre punti con il 53.5%) e ha contribuito al successo dell'Olympiacos nelle ultime Final Four con 33 punti complessivi, con l'88.9% da due e il 100.0% da tre. Milano nelle prossime ore annuncerà anche il ritorno di Devon Hall e gli arrivi di Rj Cole, affrontato proprio in finale scudetto con Venezia, Darius Thompson, che ieri ha vinto il titolo in Spagna con Valencia, l'ex Virtus Bologna Nicola Akele e Jason Burnell, free agent dopo la sua esperienza a Brescia. Per completare il roster mancano un altro esterno (per sostituire Shields, pronto a firmare con il Fenerbahce) e il centro che affiancherà Devin Booker

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