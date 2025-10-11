Basket: Las Vegas trionfa ancora in Wnba, terzo titolo in 4 anni

Terzo titolo Wnba in quattro anni per le Las Vegas Aces, la squadra attualmente dominante del campionato prof statunitense di basket, guidato dalla stella A'ja Wilson. Nella notte italiana, Las Vegas ha sconfitto le Mercury Phoenix 97-86 in gara-4 della finali, chiudendole con un netto 4-0 e riprendendosi il titolo dopo quelli vinti nel 2022 e 2023. L'unica squadra ad aver fatto meglio in così poche stagioni è Houston, le cui Comets vinsero i primi quattro titoli Wnba dal 1997 al 2000. Wilson ha dettato legge in campo: ha segnato 31 punti, di cui 17 dalla lunetta, preso nove rimbalzi, fatto quattro assist, tre stoppate e due palle rubate. La 29enne ha conquistato il suo terzo titolo in carriera, tutti con Las Vegas, ed è diventata la prima giocatrice nella storia della Wnba a vincere nella stessa stagione i titoli di miglior marcatrice, di difensore dell'anno, mvp della stagione e Mvp delle finali. Nessuno ci è riuscito nemmeno in Nba. "E un risultato davvero speciale - ha commentato Wilson, due volte oro olimpico e due mondiale con la nazionale Usa -. Vorrei potermi prendere questo merito, ma è Dio che opera".