Automobilismo, in vendita i biglietti per la 3 Ore del GTWC a Monza

Torna il GT World Challenge Europe powered by AWS: uno dei campionati più apprezzati dagli appassionati di motorsport nel quale si sfidano le supercar dei marchi più prestigiosi. Al volante si alternano alcuni piloti che hanno fatto la storia delle due e delle quattro ruote. Dal 30 maggio all'1 giugno, l'Autodromo Nazionale Monza ospiterà la 3 Ore del GTWC. La scorsa edizione vide schierarsi ben 52 macchine. Ad arricchire il fine settimana una serie di gare monomarca: McLaren Trophy e Lamborghini Super Trofeo. Il venerdì, dedicato alle prove libere e alle gare di supporto, l’ingresso per il pubblico sarà gratuito. Sabato il biglietto costerà 20€, domenica 25€, e l’abbonamento per le due giornate sarà in vendita a 35€. I bambini fino a 6 anni potranno accedere senza alcun costo, mentre per i bambini dai 7 agli 11 anni il biglietto avrà un costo di 1€. L’ingresso sarà gratuito per le persone con disabilità e l’accompagnatore potrà entrare al costo di 1€. I biglietti includono accesso libero al paddock e possono essere acquistati su monzanet.it e su TicketOne.