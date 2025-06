Atletica: Mountain Running Cup U18, otto azzurri in gara

Sono stati ufficializzati gli atleti selezionati per la Wmra International U18 Mountain Running Cup. La rassegna dedicata agli allievi è in programma sabato 14 giugno a Donovaly, in Slovacchia, con 4 uomini e 4 donne nella squadra azzurra. Tra i convocati, i recenti vincitori dei titoli italiani di categoria: il piemontese Matteo Bagnus (Podistica Valle Varaita), che si è confermato in cima al podio tricolore e nella scorsa edizione dell'evento ha conquistato la medaglia di bronzo per team, e la veneta Anna Giambalvo (Vittorio Atletica). Di seguito l'elenco completo. Questi i convocati: Matteo Bagnus, Filippo Bertazzini, Francesco Gianola, Marco Magistro; Caterina Ciacci, Anna Giambalvo, Serena Mascheri, Matilde Mologni.