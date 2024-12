Atletica: Mondiali 100 km, otto azzurri in gara a Bangalore

È l'evento principale dell'anno per l'ultramaratona: i Campionati Mondiali della 100 chilometri in India, a Bangalore, che sabato attendono al via otto atleti italiani. Nella 32esima edizione dell'evento iridato, gli azzurri schierano tre uomini e cinque donne. Anche stavolta il team più numeroso è quello femminile capitanato da Federica Moroni, capace di riscrivere il record italiano in questa stagione con il tempo di 7h27'50 a Porto Recanati nello scorso febbraio e poi anche di aggiudicarsi il suo primo successo nella 100 km del Passatore, da Firenze a Faenza, mentre in autunno la romagnola della Dinamo Running ha avvicinato il proprio limite nella maratona con 2h49'13 a Venezia. Due anni dopo il quarto posto a squadre nella rassegna di Bernau bei Berlin, insieme alla riminese (nona a livello individuale nel 2022) tornano altre due protagoniste del miglior crono totale di sempre per una formazione azzurra: la marchigiana Silvia Luna (Grottini Team Recanati), ottava negli ultimi Mondiali con 7h29'01, al traguardo in 2h54'55 nel test di metà novembre alla maratona di Verona, e la piemontese Ilaria Bergaglio (Atl. Novese) che era scesa a 8h02'51 in terra tedesca. Pronte alla sfida anche la friulana Serena Natolini (Esercito 4° Reggimento Alpini Paracadutisti), seconda al Passatore e prima l'anno scorso in 7h54'17 nella classica di Winschoten, fresca di personale in maratona realizzato con 2h55'30 a Verbania oltre che già azzurra della 24 ore nel 2019, e la lombarda Eva Grisoni (Atl. Paratico), debuttante in Nazionale dopo il crono di 7h52'23 ottenuto quest'anno, ma non ci sarà Eleonora Rachele Corradini (Grottini Team Recanati) che era stata preselezionata.