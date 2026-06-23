Atletica: Jacobs sfida Lyles a Parigi, poi altra gara in Austria

Prosegue la preparazione in vista degli Europei di Birmingham di metà agosto

23 Giu 2026 - 16:22
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Due gare in quattro giorni per lanciarsi verso l'obiettivo stagionale degli Europei di Birmingham. Sono stati ufficializzati i prossimi due impegni agonistici di Marcell Jacobs. L'azzurro campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 di Tokyo incontrerà di nuovo l'oro olimpico del 2024 Noah Lyles dopo la sfida del Golden Gala Pietro Mennea: domenica 28 saranno in pista a Parigi per l'ottava tappa della Diamond League allo stadio Charlety. Sul rettilineo della capitale francese, Jacobs troverà anche gli altri due statunitensi Jordan Anthony e Trayvon Bromell, il britannico Jeremiah Azu, il trio di velocisti africani Emmanuel Eseme (Camerun), Ferdinand Omanyala (Kenya) e Akani Simbine (Sudafrica). Jacobs riparte dal 9.99 dello stadio Olimpico, tempo con cui è tornato sotto il "muro" a distanza di ventidue mesi dalla finale dei Giochi di Parigi quando corse in 9.85. Il miglior accredito stagionale tra i partecipanti è il 9.88 che ha incoronato Lyles "re di Roma" il 4 giugno. Lo sprinter delle Fiamme Oro allenato da Paolo Camossi sarà poi in azione mercoledì 1° luglio in Austria, a Eisenstadt, nella tappa Silver del Continental Tour. Nel cammino di avvicinamento verso Birmingham (10-16 agosto), per cercare il tris dopo gli ori di Monaco 2022 e Roma 2024, Jacobs sarà tra le star dei Campionati Italiani Assoluti del 25 e 26 luglio allo stadio Ridolfi di Firenze

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