Atletica, Gideon Rop vince la mezza maratona Roma Ostia in 58’49

Il keniano Gideon Rop ha vinto la cinquantesima edizione della Roma Ostia sulla distanza dei 21.097 km, tagliando il traguardo con il tempo di 58’49 in una giornata ideale per correre con il grecale, il vento che soffia da nord-est, sempre favorevole alla direzione della corsa da lui dominata con l’allungo decisivo piazzato al 13° km, dopo il quale è sempre rimasto solo in testa. Nella gara dove al secondo posto si è piazzato il suo connazionale Cosmas Boi con 59'27, il crono di Rop rappresenta il terzo migliore nella storia della classica gara romana, i cui tempi realizzati non possono però essere omologati statisticamente per una questione regolamentare, legata al fatto che il percorso nella sua media è leggermente in discesa. Tra le donne vittoria di un'atleta sempre del Kenya, Ludwina Chepnegetich in 1h08'20 davanti alla connazionale Monica Chebet seconda con 1h09'07.