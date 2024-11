ATLETICA: AZZURRO FURLANI CANDIDATO A 'STELLA NASCENTE' MONDIALE 2024

Il saltatore allenato a Rieti da mamma-coach Khaty Seck è tra i candidati ai World Athletics Awards 2024 insieme ad altri due giovani fuoriclasse, il triplista giamaicano Jaydon Hibbert quarto alle Olimpiadi e il mezzofondista olandese Niels Laros (sesto a Parigi nei 1500), quest'anno già premiato come Men's Rising Star dalla European Athletics, stesso titolo che lo scorso anno è andato proprio a Furlani. Ora la 'sfida' si sposta su scala mondiale, per un premio che in passato è stato vinto da star come lo svedese Armand Duplantis, il norvegese Karsten Warholm, il canadese Andre De Grasse, e fin qui non è mai stato conquistato da un italiano. Nel frattempo, Furlani è al lavoro a Tenerife per preparare la stagione sportiva 2025 che terminerà con i Mondiali di Tokyo nel prossimo settembre, ma che già in marzo metterà in palio le prime medaglie agli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda.