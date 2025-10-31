Arrampicata sportiva, ultimo capitolo di Coppa Europa Lead a Tolosa

Nel ranking assoluto Chelleris è al secondo posto, a breve distanza dall’austriaco Kathan, e a sua volta inseguito dall’altro austriaco Leitner e dal francese Reynaud. Franzoni e Donola sono collocati rispettivamente al 6° e 8° posto della classifica generale e puntano a risalire posizioni. Chelleris, che aveva già conquistato l’argento in Coppa Europa Giovanile Assoluta nel 2024, punta a confermarsi ai vertici continentali.