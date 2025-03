Acea, torna il 16 marzo a Roma la Maratona dell'acqua

Celebrare il profondo legame tra acqua e sport: è con questo obiettivo che torna la 'Maratona dell'acqua'. L'appuntamento è per il 16 marzo con la trentesima edizione dell'Acea Run Rome the Marathon, la gara podistica internazionale dedicata all'acqua e al risparmio idrico, il cui hashtag è #runforwater. Lungo gli oltre 42 chilometri del percorso di gara, Acea ha dislocato 20 punti di ristoro dove l'organizzazione della maratona distribuirà 330mila brick di acqua da offrire ai circa 30mila atleti provenienti da 110 nazioni. L'evento - presentato presso la sala della Protomoteca del Campidoglio - sarà preceduto sabato 15 marzo dell'Acea Water Run, mini-maratona non competitiva di cinque chilometri, dedicata a famiglie e bambini, mentre, dal 13 al 15 marzo, uno stand di Acea allestito presso l'Expo Village Acea Run Rome The Marathon al Palazzo dei Congressi dell'Eur, ospiterà attività dedicate allo sport e all'educazione idrica. Il 15 e il 16 marzo sarà inoltre allestito al Circo Massimo, nel Villaggio della Maratona - all'interno del quale saranno posizionate tre autobotti per lo spugnaggio e il ristoro degli atleti - un altro stand di Acea per sensibilizzare i visitatori sull'importanza di una gestione consapevole della risorsa idrica. Il gruppo Acea ha anche sviluppato l'App Acquea, pensata per atleti, cittadini e turisti, che permette di individuare, tra 3.500 punti idrici geolocalizzati a Roma, la fontana, il nasone o la Casa dell'acqua Acea più vicina per dissetarsi e controllare il proprio livello di idratazione corporea. Acea ha promosso inoltre un progetto di educazione idrica nelle scuole che, grazie a un Protocollo d'intesa triennale con il ministro dell'Istruzione e del Merito, approfondisce tutte le tematiche del ciclo idrico per diffondere tra i giovani una nuova cultura dell'acqua.