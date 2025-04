A Moncalieri 'Bike experience', il festival del cicloturismo

Moncalieri ospita nel weekend 12 e 13 aprile la quarta edizione di 'Bike experience', il festival del cicloturismo. La sede è la Cascina Vallere, ai confini con Torino, in una delle aree protette del Po piemontese. Creato nel 2022 dall'associazione Torino Bike Experience, nelle prime tre edizioni ha visto la partecipazione di oltre 15mila persone, centinaia di ospiti, espositori e associazioni. "Bike Experience nasce per creare una vetrina delle associazioni, delle attività e dei progetti che si occupano di cicloturismo nel nostro territorio - spiega Alessandro Ippolito, curatore del Festival - Ma l'idea è che questa non sia una fiera campionaria, ma un festival esperienziale: si viene a vedere biciclette e accessori, ma si partecipa altresì ad attività, si ascoltano testimonianze e racconti di cicloturisti, si raccolgono consigli di biomeccanici e nutrizionisti". Il Festival di cicloturismo gode del patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Moncalieri, Ente parco del Po piemontese e Uisp Piemonte. L'edizione 2025 - spiegano gli organizzatori - "ruota, attorno ai bisogni di chi sceglie la bicicletta. Si farà un focus sul cicloturismo come strumento per il benessere personale, della famiglia e dei gruppi che lo praticano. Gli espositori quest'anno sono 50, i marchi presenti 200. Nel ricco programma della due giorni le escursioni in bici, con quattro proposte tra i 15 i 70 chilometri.