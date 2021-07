Tokyo, stato di emergenza durante le Olimpiadi: rischio porte chiuse

CAUSA COVID

Lo ha annunciato il premier giapponese Suga. Scatterà il 12 luglio fino al 22 agosto

Nuovo stato di emergenza a Tokyo causa Covid a due settimane dal via delle Olimpiadi. Lo ha annunciato il premier giapponese Yoshihide Suga. Lo stato di emergenza entrerà in vigore da lunedì 12 luglio e durerà fino al 22 agosto e si estenderà proprio nel periodo in cui sono previsti i Giochi, dal 23 luglio all'8 agosto. Suga ha dichiarato che lo stato di emergenza è necessario per "prevenire la ripresa di casi futuri in tutto il paese".

Il focus principale dello stato di emergenza è la chiusura di bar, ristoranti e karaoke che servono alcolici. Solo due settimane fa gli organizzatori e il Cio hanno deciso di consentire che i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive possano essere riempiti al 50% della capacità, senza superare in ogni caso i 10mila. Lo stato di emergenza costringe ancora una volta a rivedere i piani. E ora si fa largo sempre di più l'ipotesi porte chiuse.

L'attuale stato di emergenza in vigore a Tokyo termina domenica. Mercoledì la capitale giapponese ha riportato 920 nuovi casi, rispetto ai 714 della settimana precedente. È stato il 18esimo giorno consecutivo di aumento settimanale ed è stato il totale piu' alto dai 1.010 casi segnalati il 13 maggio. Ai tifosi in arrivo dall'estero e' stato vietato mesi fa di partecipare alle Olimpiadi. "Le infezioni sono nella loro fase di espansione e tutti in questo paese devono comprenderne la gravità", ha affermato Shigeru Omi, importante consigliere medico del governo.