Tokyo 2020, tiro a volo: Perilli bronzo nel trap, prima storica medaglia olimpica per San Marino

TRAP DONNE

Dopo il quarto posto a Londra 2012, la 33enne chiude terza nella gara che ha visto Silvana Stanco arrivare quinta

Alessandra Perilli scrive la storia della Repubblica di San Marino: la 33enne è arrivata terza nella finale di tiro a volo specialità Trap, regalando al suo Paese la prima medaglia olimpica di sempre. Il bronzo è arrivato anche grazie agli errori dell’australiana Scanlan, che sembrava poter riuscire a difendere il podio ma tre errori consecutivi hanno premiato la Perilli, qualificatasi alla finale come seconda. Oro alla slovacca Stefecekova, argento per l’americana Browning. Getty Images

San Marino, che ha partecipato per la prima volta ai Giochi nel 1960 (l'edizione di Roma), era già andata vicina alla medaglia nel 2021 proprio con la Perilli, che arrivò quarta (perdendo lo spareggio a tre per argento e bronzo) nella finale che aveva vinto la nostra Jessica Rossi, che oggi invece non ha raggiunto le finali.

LE PAROLE: "ANCORA NON CI CREDO"

"Ancora non ci credo. Sono andato a sparare e ho detto. Non potevo arrivare ancora una volta quarta, la volevo". Lo dice Alessandra Perilli, prima storica medaglia di San Marino alle Olimpiadi con il terzo posto nella finale del trap. "Cosa cambia da oggi per lo sport a San Marino? Che i giovani non devono mollare il mio motto è 'mai dire mai' e ora nel mio futuro c'è Parigi".