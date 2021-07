Tokyo 2020, pallavolo: l’Italia femminile travolge l’Argentina

VOLLEY

Vittoria facile per le azzurre, che si impongono in tre set con i parziali di 25-21, 25-16 e 25-15

Continua a vincere l’Italia nel torneo olimpico di pallavolo femminile. La nazionale azzurra batte in maniera piuttosto agevole l’Argentina nella terza giornata del girone della rassegna di Tokyo, con un netto 3-0. Soltanto il primo set crea qualche problema alle italiane, che ne escono con un bel 25-21 dopo qualche sofferenza. Poi 25-16 e 25-15 gli altri due parziali: il conteggio di successi sale a tre, con primo posto nel girone.

Prosegue il percorso netto dell’Italia femminile di pallavolo nel girone delle Olimpiadi di Tokyo. Il 3-0 facile contro l’Argentina, con i parziali di 25-21, 25-16 e 25-15, permette alle azzurre di rimanere a punteggio pieno, a seguito dei successi contro Russia e Turchia. La partita contro le sudamericane sembra mettersi subito sul piede giusto quando le italiane si portano immediatamente avanti sul 5-2. Le avversarie tuttavia non ci stanno e prima pareggiano l’incontro, poi passano avanti 9-7, costringendo il tecnico Davide Mazzanti a chiamare time out per scuotere le giocatrici. Le azzurre, sotto 10-13 con qualche errore di troppo, trovano un paio di punti pesanti di Fahr e Bosetti per riportare il match in equilibrio. Il primo parziale prosegue combattuto fin quando sul 20 pari Egonu alza il livello e un ace di Sarah Fahr chiude i conti sul 25-21.

Molto più agevole il compito negli altri due set, in cui cresce l’intensità dell’attacco italiano e inizia a peccare di precisione l’azione argentina. Il secondo parziale inizia con l’inerzia con cui si è concluso il primo: le atlete di Mazzanti si portano subito sul 6-3, facendo valere la maggiore qualità. Le azzurre mantengono il ritmo alto e tengono sempre le avversarie a distanza: ancora una volta Egonu produce lo strappo decisivo per accelerare nel finale. Il muro di Raphaela Folie chiude il set 25-16. Il terzo parziale si apre nel segno dell’equilibrio, ma dopo il 6-6 l’Italia inizia ad andare in vantaggio e a non concedere più possibilità di rimonta alle avversarie. Finisce addirittura 25-15, con una schiacciata vincente di Egonu a suggellare una prestazione offensiva sempre efficace nei momenti decisivi nell’incontro. L’Italia affronterà il 31 luglio la Cina e il 2 agosto gli Usa per concludere il girone. Intanto Mazzanti ha avuto l’occasione di schierare tutte le giocatrici convocate per coinvolgere l’intero gruppo a sua disposizione: per la fase a eliminazione diretta sarà fondamentale.



TABELLINO

ITALIA-ARGENTINA 3-0: 25-21, 25-16, 25-15

Italia: Malinov, Pietrini 9, Fahr 7, Egonu 17, Bosetti 10, Danesi 1, De Gennaro (L); Sorokaite, Folie 8, Orro 1, Chirichella 3, Sylla 3. Allenatore: Mazzanti.

Argentina: Mayer 1, Rodriguez 5, Farriol 2, Mercado 7, Nizetich 8, Lazcano 3, Rizzo (L); Germanier, Bulaich 6, Nosach, Fortiuna, Herrera Rodriguez 1. Allenatore: Ferraro.