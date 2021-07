Tokyo 2020, omaggio alla 46enne Chusovitina: per lei l’ottava Olimpiade

GINNASTICA ARTISTICA

Raggiunta l’azzurra Josefa Idem in testa alla classifica delle donne più presenti ai Giochi

Le gare di ginnastica artistica delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state sospese al centro di Ariake per rendere omaggio all'uzbeka Oksana Chusovitina, 46 anni e in gara per l'ottava volta ai Giochi. In carriera ha vinto due medaglie olimpiche (un oro a squadre a Barcellona '92 e un argento nel volteggio a Pechino 2008, il primo con la Comunità degli Stati Indipendenti, il secondo con la Germania). Chusovitina è stata eliminata nel volteggio. Getty Images

Mamma dell`ormai 22enne Alisher, si è qualificata a questa kermesse in virtù del piazzamento nell`all-around dei Mondiali 2019 e il mese scorso ha vinto in Coppa del Mondo a Doha (nella sua specialità mancavano tutte le big). A Londra 2012 indossò il body tedesco per ringraziare il Paese in cui il figlio venne curato dalla leucemia.

Oksana Chusovitina raggiunge così la nostra Josefa Idem in testa alla classifica delle donne più presenti in assoluto alle Olimpiadi, con appunto 8 partecipazioni (estive e invernali, sono computate entrambe). Considerando la graduatoria assoluta, il più presente è stato il canadese Ian Millar, cavaliere canadese con ben 10 partecipazioni a cinque cerchi tra il 1972 e il 2012 (aveva 65 anni a Londra).