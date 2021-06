Tokyo 2020, Jessica Rossi: "Essere portabandiera è un riconoscimento alla mia carriera"

Jessica Rossi racconta tutta l'emozione del countdown verso Tokyo 2020: "Fare la terza Olimpiade come portabandiera mi rende orgogliosa di me. È difficile da spiegare, non è come andare in gara e vincere: penso che sia il riconoscimento alla carriera intera di una atleta, ma anche alla federazione". La tiratrice al volo, medaglia d'oro a Londra 2012, ricorda la comunicazione ricevuta dal presidente Coni Malagò: "Ho dormito poco quella notte, per la gioia e per la contentezza. Non me lo aspettavo. È stato un orgoglio immenso e mi sono rivista in quei momenti, non tanto quelli di gioia, ma quelli più difficili, quelli che ti danno la forza di andare avanti. Quella telefonata mi ha fatto capire che ho fatto bene a non mollare, altrimenti non avrei vissuto questa esperienza meravigliosa".

Getty Images