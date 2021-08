Tokyo 2020, Jacobs: "Non vedo l'ora dell'inno, ci metterò una settimana a realizzare"

L'ORO OLIMPICO

L'azzurro dopo la vittoria dei 100 metri: "Tamberi mi ha gasato, la dedico a mio nonno"

"Vedere Tamberi mi ha gasato un sacco. Sono la persona più felice al mondo in questo momento". Così Marcell Jacobs dopo aver vinto la medaglia d'oro nei cento metri alle Olimpiadi di Tokyo: "Domani non vedo l'ora di sentire l'inno sul gradino più alto del podio". "È un sogno, ci metterò una settimana per rendermi conto" ha aggiunto Jacobs che ha festeggiato abbracciando la bandiera italiana. Getty Images

"Mi sentivo meglio della semifinale e mi sono detto che non avevo nulla da perdere. Vincere alle Olimpiadi ripaga delle tante batoste prese in passato. Sono grato al mio staff, abbiamo fatto un grande lavoro a partire dall'indoor. Sono persone fantastiche. Anche con Nicoletta Ramazzi, la mia mental coach, ho lavorato tanto. Dedico la vittoria in primis a mio nonno che non c'è più e a tutta la mia famiglia" ha concluso Jacobs.

LA MAMMA: "SE LO MERITA, È IL NUOVO BOLT"

"La vita di Marcell è stata un grande sacrificio. Ha vissuto senza padre e gli ho fatto da papà e mamma. Ha superato tante difficoltà e ora si merita tutto". Sono le prime parole della mamma di Jacobs. "Avevo buone sensazioni dopo che avevo trascorso un mese con lui e i suoi fratelli a Tenerife. Da quel periodo sono cambiati i suoi progetti ed è arrivato alla vittoria di oggi", ha aggiunto mamma Viviana che ha seguito la gara con altri parenti e amici dall'albergo di proprietà sulla sponda bresciana del lago di Garda. "Avevo detto che era il nuovo Bolt. Lo ha dimostrato, è il più veloce".

