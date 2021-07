Tokyo 2020, il programma di venerdì 30 luglio

TOKYO 2020

Arrivano le prime gare di atletica con diversi azzurri protagonisti, ma le principali speranze di medaglia sono affidate ancora alla scherma

Messa in archivio una giornata ricca di soddisfazioni, con l'oro di Rodini-Cesarini nel doppio pesi leggeri, l'argento di Paltrinieri negli 800 stile libero e i bronzi della squadra femminile di fioretto e del doppio pesi leggeri maschile (Oppo-Ruta), la spedizione olimpica azzurra è pronta a tuffarsi nell'ottava giornata di Giochi, che però si preannuncia interlocutoria. Venerdì 30 farà il suo debutto a Tokyo 2020 l'atletica, con tanti azzurri in gara, inclusi Gianmarco Tamberi e Yeman Crippa, l'unico impegnato in una gara da medaglie (i 10.000 piani). A puntare a un podio olimpico, oltre al mezzofondista delle Fiamme Oro, potranno essere Giovanni De Gennaro nello slalom kayak maschile, Lucilla Boari nel tiro con l'arco e soprattutto la squadra maschile di spada. Getty Images

PROGRAMMA ITALIANI

00:30 - Golf - Singolare maschile - Secondo round - Guido migliozzi e Renato Paratore

1:30 - Equitazione - Dressage - Giorno 1 sessione 1 - Susanna Bordone, Vittoria Panizzon e Arianna Schivo

2:15 - Canottaggio - Singolo maschile - Finale B - Gennaro Alberto di Mauro

2:15 - Atletica - Salto con l'alto maschile - Qualifiche - Stefano Sottile e Gianmarco Tamberi

2:30 - Atletica - 3000 metri siepi maschile - Primo turno - Ala Zoghlami

2:47 - Atletica - 3000 metri siepi maschile - Primo turno - Ahmed Abdelwahed

3:00 - Beach volley - Maschile - Fase a gironi, terza giornata - Adrian Ignacio Carambula Raurich/Enrico Rossi vs Mirco Gerson/Adrian Heidrich (Svi)

3:04 - Atletica - 3000 metri siepi maschile - Primo turno - Osama Zoghlami

3:22 - Tiro con l'arco - Individuale femminile - Lucilla Boari vs Hanna Marusava (Bie)

4:00 - Pugilato - 57-60 kg femminile - Ottavo di finale - Rebecca Nicoli vs Kellie Anne Harrington (Irl)

4:05 - Atletica - 800 metri femminile - Primo turno - Elena Bello

4:20 - Atletica - Lancio del disco - Qualifiche - Giovanni Faloci

4:25 - Scherma - Spada maschile a squadre - Quarto di finale - Italia (nomi da definire) vs Roc

4:35 - Nuoto - 200 metri dorso femminile - Semifinale - Margherita Panziera

4:41 - Atletica - 400 metri ostacoli maschile - Primo turno - Alessandro Sibilio

5:05 - Vela - Laser radial femminile - Gara 9

5:05 - Vela - 470 maschile - Gara 5 - Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari

5:15 - Atletica - 100 metri femminile - Primo turno - Anna Bongiorni e Vittoria Fontana

5:15 - Vela - 470 femminile - Gara 5 - Elena Berta e Bianca Caruso

5:35 - Vela - 470 maschile - Gara 6 - Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari

5:35 - Vela - Laser radial femminile - Gara 10

5:45 - Vela - 470 femminile - Gara 6 - Elena Berta e Bianca Carus

7:00 - Canoa - Slalom kayak maschile - Semifinale - Giovanni De Gennaro

9:00 - Beach volley - Maschile - Fase a gironi, terza giornata - Daniele Lupo/Paolo Nicolai vs Bartosz Losiak/Piotr Kantor (Pol)

10:30 - Equitazione - Dressage - Giorno 1 sessione 2 - Susanna Bordone, Vittoria Panizzon e Arianna Schivo

12:05 - Atletica - Salto triple femminile - Qualifiche - Dariya Derkach

12:14 - Nuoto - 50 metri stile libero maschile - Batterie - Santo Condorelli

12:20 - Nuoto - 50 metri stile libero maschile - Batterie - Lorenzo Zazzeri

12:26 - Atletica - 5000 metri femminile - Primo turno - Nadia Battocletti

12:40 - Pallavolo - Maschile - Fase a gironi, quarta giornata - Italia vs Iran

13:00 - Beach volley - Femminile - Fase a gironi, terza giornata - Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth vs Lidianny Echevarria Benitez/Leila Consuelo Martinez Ortega (Cub)

13:12 - Atletica - Staffetta mista 4x400 metri - Primo turno - Nomi da definire

13:23 - Nuoto - 1500 metri maschile - Batterie - Domenico Acerenza

13:30 - Atletica - 10'000 metri maschile - Yemaneberhan Crippa

13:40 - Nuoto - 1500 metri maschile - Batterie - Gregorio Paltrinieri

13:57 - Nuoto - Staffetta 4x100 mista femminile - Nomi da definire

14:10 - Nuoto - Staffetta 4x100 mista maschile - Nomi da definire

FINALI

2:33 - Canottaggio - Singolo femminile

2:45 - Canottaggio - Singolo maschile

3:05 - Canottaggio - Otto con femminile

3:25 - Canottaggio - Otto con maschile

3:41 - Nuoto - 200 metri rana femminile

3:50 - Nuoto - 200 metri dorso maschile

3:59 - 100 metri stile libero femminile

4:16 - Nuoto - 200 metri misti maschile

4:40 - Bmx corsa - Maschile

4:50 - Bmx corsa - Femminile

7:00 - Tiro a segno - Pistola 25 metri femminile

7:50 - Trampolino elastico - Femminile

8:30 - Badminton - Doppio misto

9:00 - Canoa - Slalom kayak maschile

9:45 - Tiro con l'arco - Individuale femminile

11:30 - Judo - +78 kg femminile

12:00 - Tennis - Doppio maschile

12:30 - Scherma - Spada maschile a squadre

12:30 - Judo - +100 kg maschile

14:00 - Tennistavolo - Singolare maschile