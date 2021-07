Tokyo 2020, il programma del 31 luglio: boxe, nuoto, atletica, basket e volley

Dopo il bronzo di Lucilla Boari nel tiro con l'arco, il Team Italia continua a inseguire nuove medaglie a Tokyo 2020. Tanti gli azzurri in gara sabato 31 luglio: da De Filippis-Rossi nel tiro a volo e Nespoli nel tiro con l'arco fino al volley femminile passando per il nuoto con la Quadarella e la finale 4x100 misti mista con la Pellegrini, la boxe con Irma Testa, l'atletica con i 100 metri di Jacobs e Tortu, la sciabola femminile a squadra, l'Italbasket e il Settebello. Ecco il programma completo degli atleti italiani e delle finali di giornata. Getty Images

31 LUGLIO: IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI

0:30 - Triathlon - Staffetta mista - Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti, Alice Betto e Delian Stateff

0:30 - Golf - Maschile - Terzo turno - Guido Migliozzi e Renato Paratore

2:00 - Tiro a volo - Trap misto - Qualifiche - Mauro De Filippis e Jessica Rossi

2:00 - Atletica - 400 metri a ostacoli femminile - Batterie - Yadisleidis Pedroso

2:08 - Atletica - 400 metri a ostacoli femminile - Batterie - Linda Olivieri

2:16 - Atletica - 400 metri a ostacoli femminile - Batterie - Eleonora Marchiando

2:30 - Tiro con l'arco - Maschile - Ottavo di finale - Mauro Nespoli vs Marcus d'Almeida (Bra)

2:40 - Atletica - Salto con l'asta maschile - Qualifiche - Claudio Michel Stecchi

3:20 - Equitazione - Dressage - Sessione 3 - Arianna Schiavo

3:46 - Nuoto - 800 metri femminile - Finale - Simona Quadarella

3:53 - Atletica - 100 metri a ostacoli femminile - Batterie - Luminosa Bogliolo

3:55 - Atletica - Lancio del disco femminile - Qualifiche - Daisy Osakue

4:00 - Judo - Squadre miste - Ottavo di finale - Italia vs Israele

4:09 - Atletica - 100 metri a ostacoli femminile - Batterie - Elisa Maria Di Lazzaro

4:16 - Nuoto - 50 metri stile libero maschile - Semifinale - Lorenzo Zazzeri

4:25 - Scherma - Sciabola femminile a squadre - Quarto di finale - Italia vs Cina

4:43 - Nuoto - Staffetta 4x100 misti mista - Finale - Nomi da definire

5:00 - Tiro a segno - Carabina 50 metri 3 posizioni femminile - Sofia Ceccarello

5:05 - Vela - Nacra 17 - Gara 7 - Caterina Banti e Ruggero Tita

5:35 - Vela - Nacra 17 - Gara 8 - Caterina Banti e Ruggero Tita

6:05 - Vela - Nacra 17 - Gara 9 - Caterina Banti e Ruggero Tita

6:39 - Boxe - 54-57kg femminile - Semifinale - Irma Testa vs Nesthy Patacio (Fil)

6:40 - Basket - Maschile - Fase a gironi, terza giornata - Italia vs Nigeria

7:33 - Vela - RS:X femminile - Gold medal race - Marta Maggetti

8:33 - Vela - RS:X maschile - Gold medal race - Marta Maggetti

8:50 - Sollevamento pesi - 81 kg maschile - Antonino Pizzolato

11:20 - Pallanuoto - Maschile - Fase a gironi, quarta giornata - Italia vs Giappone

12:10 - Atletica - Salto in lungo maschile - Qualifiche - Filippo Randazzo

12:31 - Atletica - 100 metri femminile - Semifinale - Anna Bongiorni

12:45 - Atletica - 100 metri maschile - Batterie - Lamont Marcell Jacobs e Filippo Tortu

13:50 - Atletica - 800 metri femminile - Semifinale - Elena Bello

14:45 - Pallavolo - Femminile - Fase a gironi, quarta giornata - Italia vs Cina

LE FINALI

3:30 - Nuoto - 100 metri farfalla maschile

3:37 - Nuoto - 200 metri dorso femminile

7:05 - Tiro a volo - trap misto

7:50 - Trampolino elastico - Maschile

9:00 - Tiro a segno - Carabina 50 metri 3 posizioni femminile

9:45 - Tiro con l'arco - Maschile

11:00 - Rugby a 7 - Femminile

11:50 - Judo - Squadre miste

12:00 - Tennis - Singolare femminile

12:30 - Scherma - Sciabola femminile a squadre

12:50 - Sollevamento pesi - 96 kg maschile

13:15 - Atletica - Lancio del disco maschile

13:30 - Badminton - Doppio maschile

14:35 - Atletica - Staffetta 4x400 mista

14:50 - Atletica - 100 metri femminile