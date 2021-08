Tokyo 2020, il programma degli italiani di martedì 3 agosto

Dopo il meraviglioso argento nella ginnastica artistica di Vanessa Ferrari, martedì 3 agosto per l'Italia significa almeno un altro pezzo da aggiungere al medagliere. A Tokyo 2020 la coppia mista Tita-Banti, nella categoria Nacra 17 di vela, già certi almeno di un argento si giocheranno la possibilità dell'oro nell'ultima regata. Serve almeno un sesto posto per mettersi al collo il metallo più pregiato. Finali anche per Sibilio e Fantini, rispettivamente nei 400m ostacoli e lancio del martello. Nelle competizioni a squadre fari puntati sui quarti di finale per pallavolo maschile contro l'Argentina e basket contro la Francia.