Tokyo 2020, il comitato organizzatore non esclude cancellazione last minute

OLIMPIADI

Il presidente Toshiro Muto: "Non possiamo prevedere ciò che succederà, se ne discuterà nel caso crescano i casi"

In Giappone continua a rimanere alta l'allerta attorno ai casi giornalieri di Covid-19 e il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici arriva addirittura a non escludere una cancellazione last minute della rassegna: "Abbiamo avuto una riunione l'altro giorno in cui è stato detto che continueremo a monitorare la situazione - ha spiegato il presidente Toshiro Muto in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse ancora possibile un clamoroso passo indietro -. Non possiamo prevedere cosa accadrà con i casi di coronavirus, ma se l'infezione si dovesse diffondere ulteriormente dovremmo nuovamente consultarci". Getty Images

Con 10 nuove positività nelle ultime 24 ore sono saliti a 68 i casi di Covid tra gli addetti ai lavori arrivati in Giappone negli ultimi giorni. Anche se, va detto, sono quasi 20.000 le persone legate ai Giochi giunte nella capitale dal 1° luglio in avanti. La cerimonia di inaugurazione, rigorosamente a porte chiuse come tutto il resto della rassegna a cinque cerchi, è in programma per venerdì 23 alle 20 ora di Tokyo, quando saranno le 13 in Italia.