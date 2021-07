Tokyo 2020, Bach: "Oggi è un momento di speranza"

Tokyo 2020

"Rispetto e gratitudine al popolo giapponese. Atleti fonte di ispirazione"

Al termine della sfilata della cerimonia d'apertura dei Giochi di Tokyo 2020, ha preso la parola il presidente del Cio, Thomas Bach. "Oggi è un momento di speranza. E' molto diverso da come ce l'eravamo immaginato, ma finalmente siamo qui tutti insieme, atleti e rifugiati politici. Lasciate che possa essere felice di questo momento -ha spiegato -. I Giochi unificano lo sport e le persone, dando un messaggio di pace". "Questo ci dà un messaggio di speranza nel futuro", ha aggiunto. Getty Images

"Siamo vicini al popolo giapponese a cui voglio esprimere rispetto e apprezzamento - ha aggiunto -. Il Comitato Organizzatore e le autorità olimpiche hanno fatto cose straordinarie. Dieci anni fa è iniziato questo viaggio complicato con sfide senza precedenti".

"Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato: i medici, gli infermieri, i volontari e tutti i giapponesi che hanno contribuito a contenere la pandemia - ha proseguito rivolgendosi poi agli atleti - Non avete mai mollato e ci avete ispirati per rendere importante questo momento e creare una vera comunità olimpica". "Essere oggi qui insieme è una luce in fondo al tunnel", ha proseguito Bach.