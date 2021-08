Paralimpiadi: Trimi trionfa anche nei 100 sl, oro con record del mondo per la Gilli nei 200 misti

TOKYO 2020

Bronzo per Virgilio nell'arco e Liverani nella carabina. L'Italia raggiunge quota 31 medaglie

Arjola Trimi ha conquistato l'oro nei 100 stile libero di nuoto categoria S3 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. È la seconda medaglia d'oro individuale della 34enne di Milano (dopo quella di ieri nei 50 dorso), che oggi ha preceduto l'americana Leanne Smith e la russa Iuliia Shishova. Carlotta Gilli ha ottenuto l'oro nei 200 misti nella categoria Sm13 (ipovedenti), stabilendo il nuovo record del mondo in 2'21"44.

Quella ottenuta dalla 20enne di Moncalieri (Torino) è la sua quinta medaglia a questi Giochi, la trentunesima per l'Italia. "Davvero non potevo chiedere di più a questa paralimpiade. Volevo il record del mondo, l'avevo messo nel mirino da tempo. Era l'ultima gara, ho dato tutto quello che avevo", ha commentato soddisfatta la Gilli a Rai Sport.



VIRGILIO BRONZO NEL TIRO CON L'ARCO, LIVERANI NEL TIRO A SEGNO

Maria Andrea Virgilio ha conquistato la medaglia di bronzo nel tiro con l'arco (compound open) alle Paralimpiadi di Tokyo. La 24enne di Trapani ha sconfitto per 142-139 la russa Stepanida Artakhinova. Andrea Liverani ha invece conquistato il terzo gradino del podio nella carabina mista 10 metri standing Sh2. Il 31enne milanese si è piazzato dietro allo svedese Philip Jonsson (oro) e allo sloveno Francek Gorazd Tirsek (argento). Si tratta della ventinovesima medaglia azzurra a questi Giochi di Tokyo.