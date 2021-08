Italbasket, Melli: "Il bilancio è comunque positivo, questo gruppo è straordinario"

"Ci sono mancate un po' le gambe". Lo dice il ct dell'Italbasket Meo Sacchetti dopo la sconfitta con la Francia e l'eliminazione dai Giochi di Tokyo. "È stata una partita simile alle altre tre giocate qui a Tokyo. Anche questa volta siamo andati sotto e poi abbiamo cercato un'altra rimonta, ma questa volta non ce l'abbiamo fatta". Il bilancio è comunque positivo, come ha evidenziato capitan Melli. "Questo è un gruppo straordinario che ha raggiunto il clamoroso risultato di essere tra le prime otto delle Olimpiadi. Dobbiamo andarne orgogliosi. C'è ovviamente grande rammarico, ma ora l'obiettivo di questo gruppo è di ripresentarsi ogni estate e non essere più una sorpresa".