Ginnastica, Biles si ritira dalla gara a squadre: infortunio o troppa pressione?

STELLA USA

Il forfait della stella Usa dopo un deludente esercizio al volteggio. Il team: "Problema fisico"

Rischia di complicarsi clamorosamente l'avventura di Simone Biles ai Giochi. Una delle atlete più attese a Tokyo 2020 si è infatti ritirata nella finale a squadre di ginnastica artistica dopo solo una rotazione al volteggio. Irriconoscibile, la stella Usa atterra male in pedana e alza subito bandiera bianca dopo aver incassato un 13.766 molto al di sotto dei suoi standard. "Simone Biles si è ritirata per una questione medica", ha fatto subito sapere la squadra Usa. Ma il sospetto è che dietro al forfait possa esserci qualche problema psicologico nella gestione della pressione.

Su Instagram la diretta interessata lunedì aveva pubblicato infatti un messaggio che ora lascia qualche dubbio sul presunto infortunio. "A volte sento tutto il peso del mondo sulle mie spalle", aveva scritto Simone su Instagram palesando un certo stress mentale. Parole che dopo il ritiro nella gara a squadre ora sembrano avere un peso diverso. Il peso delle grandi aspettative che potrebbero aver condizionato la ragazza, costringendola ad alzare bandiera bianca e a rimanere solo a bordo pedana a incitare le compagne.

"Sarà valutata giornalmente per determinare se avrà l'autorizzazione medica per future competizione - si legge ancora nella nota della squadra Usa -. Grazie, Simone". Comunicato che di fatto però non chiarisce se la stella della ginnastica Usa continuerà a gareggiare a Tokyo 2020.