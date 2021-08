Canottaggio, Rosetti: "Grato per la medaglia, ma non la sento mia"

Bruno Rosetti ha vinto il premio della sfortuna a Tokyo. Il canottiere azzurro faceva parte dell'equipaggio che ha poi conquistato il bronzo nel quattro senza, ma a poche ore dalla gara è stato fermato perché positivo al Covid. Alla fine il Coni e il Cio hanno deciso di fargli avere ugualmente la medaglia, ma lui non riesce a godersela. "Finalmente è finita, non come speravo, però non ci posso fare niente. All'inizio è stata dura, poi mi sono messo il cuore in pace. I ragazzi dell'equipaggio mi sono sempre stati vicini. Sono molto grato al presidente Malagò, che si è mosso per farmi avere la medaglia di bronzo, ma non la sento mia perché non ho fatto la gara. Parigi a solo tre anni? No, non sono solo tre anni, sono ancora tre anni, non per i sacrifici, ma non so se ho ancora la stessa voglia", ha detto dopo aver avuto l'ok per rientrare in Italia.