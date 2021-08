 Australia, polemiche per la quarantena di 28 giorni imposta agli atleti

Gli atleti australiani di ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo dovranno osservare un'eccezionale quarantena di 28 giorni al loro rientro nello stato del South Australia, in virtù delle nuove misure anti-covid adottate dalle autorità regionali, decisione che ha indignato molti responsabili sportivi del Paese. Tutti i viaggiatori che entrano in Australia sono generalmente soggetti a una quarantena di 14 giorni. Ma il governo dello stato del South Australia, con capitale ad Adelaide, ha recentemente deciso di raddoppiare la durata di questa quarantena per i viaggiatori che non arrivano con un volo diretto.

afp