Paralimpiadi: tripletta Italia nei 100 metri T63, oro alla Sabatini

Storica tripletta per l'Italia nella finale dei 100 metri T63 alle Paralimpiadi. Medaglia d'oro per Ambra Sabatini con il nuovo record del mondo di 14.11, argento per Martina Caironi in 14.46, bronzo per Monica Contrafatto in 14.73. "L'abbiamo fatta sporca, siamo campioni del Mondo": questa la gioia delle azzurre dopo la gara. "Si è creato un bello spirito, siamo felicissime" ha dichiarato la veterana Caironi.

