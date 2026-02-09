Bad Bunny infiamma il Super Bowl 2026: tra il trionfo dell'halftime show e le dure critiche di Trump

© Getty Images | Halftime Show 2026
Bad Bunny domina l'Halftime Show del Super Bowl 2026 con Lady Gaga e Ricky Martin. Ma è scontro totale con Trump: "Uno schiaffo all'America". Leggi i dettagli.
Se il Super Bowl 2026 ha visto un solo vincitore, i Seattle Seahawks, l'halftime show ha acceso un dibattito che ha diviso l'America. Protagonista assoluto è stato Bad Bunny, reduce dal trionfo ai Grammy con l'album Debi Tirar Mas Fotos. La superstar portoricana ha trasformato il Levi's Stadium in una "casita rosa", portando un messaggio di unità: "Insieme siamo l'America, l'unica cosa più potente dell'odio è l'amore". Sul palco sono apparse star del calibro di Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pascal e Jessica Alba, in una celebrazione della cultura latina che ha però scatenato l'ira dei conservatori.
Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, Donald Trump ha duramente attaccato lo spettacolo su Truth, definendolo "lo show più brutto di sempre e uno schiaffo in faccia all'America", criticando la scelta della NFL di affidare l'half-time a un artista che canta in spagnolo. Il presidente ha disertato l'evento, preferendo seguire in streaming un concerto pro-MAGA del rocker Kid Rock.