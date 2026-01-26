Da Ingewood ad Atlanta: il Super Bowl guarda già alle prossime edizioni
La NFL ha già confermato date e location sino al prossimo 2028: ecco dove si giocheranno i prossimi Super Bowl
Gli appassionati di football americano sono in fermento per il prossimo Super Bowl, tuttavia la NFL sta già pensando al futuro calendarizzando le prossime edizioni con tanto di location e date. L'evento sportivo più seguito al mondo è pronto a tornare in grandi templi della palla ovale come il Caesars Superdome di New Orleans oppure il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, offrendo uno spettacolo invidiato dall'intero globo.
DOVE ANDRANNO IN SCENA I PROSSIMI SUPER BOWL? DA SANTA CLARA AD ATLANTA, TUTTE LE DATE FINO AL 2028
Come anticipato, la NFL si è già messa all'opera per pianificare il proprio futuro schedulando non solo la prossima edizione del Super Bowl, ma tutti gli appuntamenti da qui al 2028, offrendo così ai tifosi del football americano l'occasione per prepararsi al meglio per i grandi eventi. Quest'anno il Super Bowl è al Levi's Stadium di Santa Clara (California), casa dei San Francisco 49ers che l'8 febbraio 2026 ospiteranno la sfida per il Vince Lombardi Trophy. Per l'impianto californiano si tratterà della seconda volta dopo aver già vissuto il Super Bowl 50, tenutosi il 7 febbraio 2016. Seconda chance anche per il SoFi Stadium di Ingewood e per il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta che assaporeranno il gusto della sfida rispettivamente il 14 febbraio 2027 e il 13 febbraio 2028 dopo aver ospitato la competizione nel 2022 e nel 2019.
COME VIENE SCELTA LA SEDE DEL SUPER BOWL? LE PROPOSTE DELLA LEGA E LA CONFERMA DELLE FRANCHIGIE
A differenza di altre manifestazioni sportive, la location del Super Bowl non viene scelta sulla base delle candidature ricevute dalle varie franchigie, ma proponendosi direttamente alla città ideale. La Lega decide unilateralmente una potenziale location; la franchigia scelta stila una proposta per ospitare la finalissima, e infine i proprietari delle squadre votano per determinare se il piano sia accettabile o meno. Ciò consente anche di attribuire l'evento con grande anticipo e puntare sempre sulla qualità.