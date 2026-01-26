Da Ingewood ad Atlanta: il Super Bowl guarda già alle prossime edizioni

Come anticipato, la NFL si è già messa all'opera per pianificare il proprio futuro schedulando non solo la prossima edizione del Super Bowl, ma tutti gli appuntamenti da qui al 2028, offrendo così ai tifosi del football americano l'occasione per prepararsi al meglio per i grandi eventi. Quest'anno il Super Bowl è al Levi's Stadium di Santa Clara (California), casa dei San Francisco 49ers che l'8 febbraio 2026 ospiteranno la sfida per il Vince Lombardi Trophy. Per l'impianto californiano si tratterà della seconda volta dopo aver già vissuto il Super Bowl 50, tenutosi il 7 febbraio 2016. Seconda chance anche per il SoFi Stadium di Ingewood e per il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta che assaporeranno il gusto della sfida rispettivamente il 14 febbraio 2027 e il 13 febbraio 2028 dopo aver ospitato la competizione nel 2022 e nel 2019.