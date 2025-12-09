Logo SportMediaset

FOOTBALL AMERICANO

NFL: i Denver Broncos rimangono in vetta in AFC dopo la Week 14, i Los Angeles Rams guidano in NFC

La franchigia del Colorado ha superato i Las Vegas Raiders 24-17, mentre la squadra californiana si è imposta sugli Arizona Cardinals per 45-17

di Marco Cangelli
09 Dic 2025 - 15:43

I Denver Broncos sfruttano il turno di stop dei New England Patriots e affiancano quest'ultimi in vetta alla classifica dell'AFC al termine della Week 14 di NFL. La franchigia del Colorado si è imposta per 24-17 con i Las Vegas Raiders portando il record a 11-2 come per la squadra del Massachusset, guidando così rispettivamente l'AFC West e East. Proprio a ovest spicca l'ennesima sconfitta dei Kansas City Chiefs che si inchinano agli Houston Texans per 20-10 dovendo così dire addio alle possibilità di vincere il proprio raggruppamento dopo anni dominio. Nella Division North i Pittsburgh Steelers riprendono la corsa sconfiggendo i Baltimore Ravens per 27-22 rimanendo in testa, così come i Jacksonville Jaguars che nella sezione South hanno superato gli Indianapolis Colts per 36-19.

In NFC i Los Angeles Rams continuano la propria corsa in vetta alla Conference con un record di 10-3 "passeggiando" nella sfida contro gli Arizona Cardinals vinta per 45-17 e allungando in NFC West. Continua l'equilibrio invece nelle Division North e South dove rispettivamente Green Bay Packers e Chicago Bears così come Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers condividono la vetta. In NFC East cadono i Philadelphia Eagles per 22-19 con i Los Angeles Changers vedendo ridurre così il vantaggio sulle inseguitric. 

