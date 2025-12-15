Super Bowl 2026, Bad Bunny spariglia le carte e sarà il protagonista dell'Halftime Show

Tutti si aspettavano una fra Taylor Swift e Miley Cyrus, ma sarà necessario attendere almeno ancora un anno prima di vedere le due artiste in scena al Super Bowl. A prendesi le luci della ribalta all'Halftime Show sarà Bad Bunny che ha superato la concorrenza delle illustri colleghe e tornerà sul palcoscenico più amato d'America. Un appuntamento in programma nella notte di domenica 8 febbraio e che sarà trasmesso in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset.