Super Bowl 2026, Bad Bunny spariglia le carte e sarà il protagonista dell'Halftime Show

Il cantante portoricano si esibirà nella notte di domenica 8 febbraio in occasione della finale di NFL, in diretta sui canali Mediasetdi Marco Cangelli
Tutti si aspettavano una fra Taylor Swift e Miley Cyrus, ma sarà necessario attendere almeno ancora un anno prima di vedere le due artiste in scena al Super Bowl. A prendesi le luci della ribalta all'Halftime Show sarà Bad Bunny che ha superato la concorrenza delle illustri colleghe e tornerà sul palcoscenico più amato d'America. Un appuntamento in programma nella notte di domenica 8 febbraio e che sarà trasmesso in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset.
CHI È BAD BUNNY? IL RAPPER PORTORICANO CHE TORNA DA SOLISTA AL SUPER BOWL
Per Bad Bunny non si tratterà di una novità, quanto piuttosto di un ritorno al Super Bowl, sotto altri vesti. Il rapper portoricano è già stato protagonista dell'evento nel 2020 quando fu ospite di Shakira e Jennifer Lopez per un omaggio all'America Latina insieme a J-Balvin. In questo caso si tratterà di un'esibizione da solista dopo l'uscita a inizio anno dell'album “DeBÍ TiRAR MáS FOTos”, una sorta di omaggio alla propria terra che porterà in esclusiva negli Stati Uniti per la finale del campionato di NFL. Bad Bunny sta affrontando un tour mondiale che non prevede appuntamenti negli States, se non proprio in occasione del Super Bowl.
BAD BUNNY E I RAPPORTI CON LO SPORT: IL WRESTLING E QUELL'AMICIZIA CON LEBRON JAMES
Bad Bunny ha un legame speciale con il mondo dello sport tanto da essersi messo in gioco in prima persona divenendo una star del wrestling. Il rapper portoricano ha conquistato una serie di match in WWE, partecipando inoltre in compagnia di Rey Mysterio a WrestleMania 39. Il cantante sudamericano è anche amico di LeBron James come dimostrato dalla presenza del fuoriclasse dell'NBA in uno dei suoi concerti al Coliseo di Porto Rico così come la campionessa olimpica dei 100 metri ostacoli di Tokyo 2020 Jasmine Camacho-Quinn.
CHI HA CANTATO ALL'ULTIMO SUPER BOWL? KENDRICK LAMAR E IL RECORD DEL 2025
Bad Bunny avrà un compito arduo visto che riceverà l'eredità di Kendrick Lamar che nel 2025 ha firmato l'Halftime Show più visto della storia del Super Bowl. L'esibizione ha richiamato 133,5 milioni di spettatori superando così anche il record appartenente a Michael Jackson e risalente al 1993, quando il cantante americano arrivò a quota 133,4 milioni.
DOVE SI DISPUTERA' IL SUPER BOWL 2026? IL RITORNO AL LEVI'S STADIUM PER LE GRANDI OCCASIONI
Lo show di Bad Bunny andrà in scena in una delle cornici più amate dal Super Bowl: il Levi's Stadium. L'impianto di Santa Clara aveva già ospitato il Super Bowl 50 dopo essere stato realizzato nel 2014 per sostituire il vecchio Candlestick Park. Distante sessantadue chilometri da San Francisco, si tratta della struttura più distante dalla città d'origine della squadra ospitata e deve il proprio nome al celebre produttore di jeans Levi Strauss & Co. che ha acquistato i diritti per vent'anni. La casa dei San Francisco 49ers ha una capienza di 68.500 persone e ha ospitato fra le altre cose WrestleMania 31 nel 2015, la Copa America di calcio nel 2016 e la finale della CONCAF Gold Cup nel 2017.