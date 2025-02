Da Tom Brady ai New England Patrios: ecco tutti i primati del Super Bowl

Se si pensa al Super Bowl, il pensiero non può che andare direttamente a Tom Brady, la leggenda per antonomasia del football americano. Il quarterback californiano ha preso parte a ben dieci edizioni della sfida vincendone sette, sei con i New England Patriots, una con i Tampa Bay Buccaneers. Brady detiene il record inoltre del maggior numero di iarde passate in un solo Super Bowl (505), quelle passate in assoluto (3039), del maggior numero di passaggi completati in una sfida (43) e di passaggi in touchdown in assoluto (21).