I Philadelphia Eagles dominano il Super Bowl 2025 e negano la tripletta ai Kansas City Chiefs

Per gli uomini di Andy Reid la situazione crolla però al nono minuto del secondo quarto quando Mahomes, deciso a lanciare i propri compagni, subisce il primo intercetto dopo oltre duecento passaggi aprendo la corsa di Cooper DeJean riuscendo a volare in end zone e portando a casa il secondo touchdown per i Philadelphia Eagles, in grado di fuggire sul 17-0 grazie alla realizzazione di Elliott. I Kansas City Chiefs tentano di inserire Isiah Pacheco per cambiare il ritmo senza ottenere nulla se non il secondo intercetto contro Mahomes al primo down del tentativo d'attacco. Un errore sanguinoso che consente ad A.J. Brown di prendersi la meta e andare negli spogliatoi sul punteggio del 24-0.