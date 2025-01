I Kansas City Chiefs puntano al terzo Super Bowl consecutivo: i Washington Commanders sorprendono tutti in NFC

Partendo dall'American Football Conference, i Kansas City Chiefs non giocano una partita da urlo, ma ancora una volta si affidano a Patrick Mahomes e Travis Kelce che mettono assieme le proprie forze per portare a casa la sfida con gli Houston Texans per 23-14. Settima finale di Conference consecutiva e nuova sfida ai Buffalo Bills, bestia nera degli uomini di Andy Reid in questa stagione che hanno evitato per un pelo la trappola dei Baltimore Ravens.