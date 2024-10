NFL: Kansas City continua la propria corsa imbattuta nella Week 8, Detroit vola in NFC

In AFC i Detroit Lions mettono a segno la sesta vittoria in sette sfide disputate travolgendo i Tennessee Titans e confermando così il primo posto nel raggruppamento. La formazione guidata da Dan Campbell non ha lasciato spazio agli avversari sfruttando una corsa di 127 yards di Jahmyr Gibbs e un punt in end di Kalif Raymond al termine di galoppata di 90 yards. In scia agli azzurri del Michigan rimangono i Washington Commanders che ribaltano la sfida con Chicago Bears grazie al colpo della giornata. Jayden Daniels lancia un “hail Mary” da oltre metà campo all’ultimo secondo, la difesa lo devia, ma finisce nelle mani di Brown per l’incredibile meta che regala il successo ai padroni di casa per 18-15. Al loro fianco si confermano i Green Bay Packers che soffrono, ma passano all’ultimo secondo in casa dei Jacksonville Jaguars per 27-30 dopo un ottimo match di Josh Jacobs che corre per 127 yards e mette a segno due mete.