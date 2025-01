NFL: i Buffalo Bills passeggiano nel 1° turno di play-off, i Washington Commanders raggiungono il Divisional Round dopo 19 anni

La squadra del Michigan si troverà ora di fronte i Baltimore Ravens, in grado di fare man bassa contro i Pittsburgh Steelers, sconfitti per 28-14. Una sfida conclusasi prima di iniziare visto che Lamar Jackson e colleghi chiudono il primo tempo sul 21-0 concludendo l'opera nella seconda fase di gioco. La differenza si vede nella corsa con i Ravens che corrono per 299 yards contro le 29 degli avversari, mentre gli Steelers chiudono la stagione con cinque sconfitte consecutive. Discorso simile anche per gli Houston Texans che si sono imposti per 32-12 sui Los Angeles Chargers disinnescando l'attacco dei californiani e garantendosi il pass per l'incontro con i Kansas City Chiefs, pronti a tornare in campo dopo il turno bypassato.