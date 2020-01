Super Bowl 2020, gli americani scommettono sui Chiefs ma i 49ers non sono distanti

Secondo le stime dell'American Gaming Association, gli americani scommetteranno 6,8 miliardi di dollari (6,17 miliardi di euro) complessivi sul Super Bowl 2020 in programma nella notte tra domenica e lunedì a Miami (con diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it). La sfida tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers dovrebbe prevedere circa tre milioni di scommettitori in più rispetto all'evento dello scorso anno. Domenica, riporta Agipronews, circa 4 milioni dovrebbero piazzare una scommessa dal vivo, per un incremento del 25% rispetto al 2019 mentre circa 5 milioni giocheranno attraverso una piattaforma online.