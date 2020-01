Super Bowl 2020 in diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si giocheranno il Super Bowl 2020 a Miami e su Mediaset. La finalissima del campionato NFL si giocherà nella notte italiana tra domenica 2 febbraio e lunedì 3 febbraio e sarà trasmessa - show dell'intervallo compreso - a partire dalle 00.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. Nessun problema per chi non vuole fare le ore piccole: lunedì alle 18 su Canale 20 in ondia un'ampia sintesi del match.