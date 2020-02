È la notte del Super Bowl! Perché è un’edizione che va oltre lo sport

SFIDA POLITICA

L'America e il mondo si fermano: questa notte alle 00:30 (in diretta su Canale 20 e SportMediaset.it) il testa a testa tra i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. In un'edizione del Super Bowl che ha superato le aspettative sotto diversi punti di vista: non solo per quanto riguarda i numeri raccolti e stimati, ma anche per le storie che si porta dietro. Come il confronto presidenziale anticipato tra Donald Trump e Michael Bloomberg.

Stella Romagnoli, executive director dell'International Advertising Association, racconta che i due candidati alla poltrona della casa Bianca hanno speso quasi 10 milioni di dollari a testa per aggiudicarsi 60 secondi di video, per lanciare così un messaggio al Paese in vista della corsa presidenziale: "Durante l'intervallo del match Michael Boomberg e Donald Trump si sfideranno a colpi di spot, attesissimi quanto costosi, dacché ai due magnati, per quanto influenti, non è stato accordato alcuno sconto sul listino e per il minuto loro concesso la NFL incasserà 20 milioni di dollari”.

Il 54º Super Bowl è il più costoso di sempre per gli appassionati che voglio accaparrarsi un biglietto: si parla di tariffe tra i 2.800 e 6.000 dollari, con picchi fino a 75.000 dollari. La finale sarà trasmessa in 175 Paesi, tra cui l’Italia (sul nostro Canale 20 o su sito e app di SportMediaset.it). L'International Advertising Association stima che sarà vista da oltre 150 milioni di spettatori tra USA e resto del mondo.