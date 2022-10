Torelli comanda le ultime prove libere dell'anno, 5° posto per Savoia

© smart e-cup

Le ultime prove libere della quinta stagione di smart EQ fortwo e-cup si chiudono nel segno di Gabriele Torelli e dell'Autotorino, che fa registrare il tempo più veloce in 1:35.907. Alle sue spalle, distanziata di quasi mezzo secondo (1:36.318), la Rstar Palermo di Giuseppe De Pasquale. "Solo" 5° posto per la CityCar Bari di Francesco Savoia (1.36:676). Ottimo 13° tempo (1:37.416) per Andrea Pirillo con la vettura SportMediaset. Con 200 punti in palio, la lotta per il titolo di campione italiano smart e-cup tra Torelli e Savoia, distanziati da appena 13 punti, entra nel vivo.