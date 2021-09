Smart e-cup, Savoia firma la pole position a Varano. Salvadori parte 13°

Weekend perfetto fin qui per Francesco Savoia. A bordo della sua CityCar Bari, il pilota pugliese si ripete dopo il miglior tempo nelle prove libere e conquista la pole position nel quarto round di smart EQ fortwo e-cup a Varano in 1:30.190. In seconda e terza posizione, distanziati di ben quattro decimi, ci sono Riccardo Azzoli (1:30.504) e Vittorio Ghirelli (1:30.544). Giuseppe De Pasquale completa la seconda fila. Solo 13° tempo per Luca Salvadori con la vettura SportMediaset. Domani (domenica 12 settembre) Gara 1 alle 9:00 e Gara 2 alle 13:45. Entrambe saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.