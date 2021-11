Smart e-cup, lo YouTuber FedePerlam sale sulla vettura SportMediaset

NEW ENTRY

Nuovo pilota sul tracciato Tazio Nuvolari per l'auto griffata SportMediaset

Tra le novità del quinto round della smart EQ fortwo e-cup c'è sicuramente l'arrivo del noto YouTuber FedePerlam, al via con la vettura SportMediaset che calza pneumatici Laufenn.

Il 32enne volto noto a tutti gli appassionati d'auto è alla sua prima esperienza racing in assoluto e ha scelto proprio la smart e-cup per il suo debutto in pista: "Sono davvero felice di affrontare questa nuova sfida, mi impegnerò al massimo e sicuramente non mancheranno i colpi di scena...! Correre è sempre stato il mio sogno e mi auguro che in futuro si presentino sempre più occasioni per poter gareggiare. Ringrazio Hankook per avermi permesso di partecipare", ha commentato FedePerlam, che raggiungerà in griglia di partenza il suo...collega Alberto Naska, al via con la fida Merbag Milano.