Smart e-cup, il bagnato regala spettacolo in Gara 1: vince Savoia, Azzoli alle sue spalle

Tanto spettacolo a Vallelunga per la Gara 1 dell'ultimo weekend di smart EQ fortwo e-cup. A dominare la sessione è stato un Francesco Savoia perfetto, che ha chiuso con quasi dieci secondi di vantaggio sul secondo classificato, Riccardo Azzoli, partito settimo a bravissimo a prevalere in una lunga bagarre che ha visto protagonisti tanti piloti. Giuseppe De Pasquale completa il podio, con Luigi Ferrara davanti a Gabriele Torelli (partito primo, arrivato quinto) e Vittorio Ghirelli. 19ª posizione per Jakidale con la vettura SportMediaset.