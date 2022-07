smart e-cup, Gara 2: sfuma la vittoria per Savoia, Lombardo esulta. Arduini chiude il podio

Prima vittoria in quel di Varano per Angelo Lombardo nel terzo weekend di smart EQ fortwo e-cup 2022. Il pilota della Delta Motors ha tagliato il traguardo dietro alla CityCar Bari di Francesco Savoia, poi penalizzato e quindi secondo. Leonardo Arduini, terzo, chiude un ottimo round a bordo della Crema Diesel. 19ª posizione per SportMediaset con Pietro Manfrin alla guida.