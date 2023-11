smart e-cup, annullato il weekend di Misano per maltempo

© smart e-cup

Brutte notizie per gli appassionati di smart e-cup. Il weekend di Misano che avrebbe dovuto assegnare il titolo 2023 è stato ufficialmente annullato a causa dell'alluvione in Toscana. Tra le zone colpite c'è anche l'officina che da 6 anni cura le smart e-cup. Si attendono aggiornamenti dall'organizzazione sulle date in cui verrà recuperata la tappa decisiva.