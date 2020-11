Savoia si rifà e conquista Gara 2, Torelli e un super-Longo chiudono il podio

È Francesco Savoia a conquistare il primo posto nella seconda gara sul circuito di Varano de’ Melegari, teatro del quinto appuntamento della smart EQ fortwo e-cup. Partito dalla seconda piazzola, il pilota della CityCar Bari ha sorpassato in avvio Lorenzo Longo per poi mantenersi in testa per tutto il resto della sessione. Da applausi la rimonta di Gabriele Torelli, che dalla quarta posizione ha chiuso secondo. Molto bene anche Lorenzo Longo, che ha resistito agli attacchi finali portando la sua Novelli 1934 sul gradino più basso del podio. Si annullano a vicenda Fulvio Ferri e Riccardo Azzoli, che chiudendo in settima e ottava posizione si assicurano la partenza dalla prima fila in Gara 3 grazie all’inversione di griglia dei primi otto posti.