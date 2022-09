Prove libere: Savoia indiavolato, è il più veloce a Imola. Torelli alle sue spalle

© smart e-cup

Riparte la smart EQ fortwo e-cup 2022, riparte la sfida tra Gabriele Torelli e Francesco Savoia. In quel di Imola, già a cominciare dalle prove libere, i due piloti si sono sfidati per registrare il miglior tempo in vista delle attesissime qualifiche. Ed è letteralmente indiavolato il pilota della CityCar Bari, Savoia, che ha registrato uno strepitoso 2'35:591 chiudendo in testa a ben più di un secondo dal suo inseguitore sull'Autotorino, Torelli (2'36:760). Filippo Bencivenni ha chiuso il podio, prima che la sessione venisse interrotta per una bandiera rossa.