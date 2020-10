Prove libere nel segno di Savoia, bene Torelli. Primi giri per Galeazzi

Le 20 smart in gara per il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport cominciano a prendere confidenza con il circuito di Varano de’ Melegari, teatro della quinta tappa della smart EQ fortwo e-cup. Se al mattino sono stati solo nove i piloti scesi in pista, nel pomeriggio ecco scatenarsi tutto il gruppone comadnato (neanche a dirlo) da Francesco Savoia. Con 1:31.756 è il pilota pugliese dell CityCar Bari a mettersi davanti a tutti. Subito dietro a lui c’è Gabriele Torelli, al debutto in questa edizione 2020 con la Paradiso Group. Terzo posto per il ritrovato Vittorio Ghirelli (Mercedes-Benz Roma), mentre Andrea Galeazzi ha chiuso in 17ª posizione con la vettura targata SportMediaset.